В Вологде автобус протаранил ВАЗ
В Вологде на Лукьяновском путепроводе 13 мая, около 18 часов произошло ДТП. 32-летний водитель автобуса МАЗ, выполнявший рейс по маршруту № 7 «Архангельская - Берег», при подъеме на виадук врезался в автомобиль ВАЗ-21093, которым управляла девушка 2000 года рождения.
От удара легковушку развернуло, она выехала на разделительную полосу, у легковушки разбита задняя часть кузова.
По мнению городского отдела Госавтоинспекции, водитель автобуса не учел интенсивность движения и не выбрал безопасную скорость, это и привело к столкновению.
У женщины-водителя легковушки и ее пассажирки диагностированы травмы различной тяжести. Пассажиры автобуса к врачам пока не обращались.
ИСТОЧНИК KP.RU