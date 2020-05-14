В Вологде автобус протаранил ВАЗ

14 Май 2020 2020-05-14T13:04:19+03:00

У легковушки от удара был разбит кузов. Фото: из архива ГИБДД.

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В Вологде на Лукьяновском путепроводе 13 мая, около 18 часов произошло ДТП. 32-летний водитель автобуса МАЗ, выполнявший рейс по маршруту № 7 «Архангельская - Берег», при подъеме на виадук врезался в автомобиль ВАЗ-21093, которым управляла девушка 2000 года рождения.

От удара легковушку развернуло, она выехала на разделительную полосу, у легковушки разбита задняя часть кузова.

По мнению городского отдела Госавтоинспекции, водитель автобуса не учел интенсивность движения и не выбрал безопасную скорость, это и привело к столкновению.

У женщины-водителя легковушки и ее пассажирки диагностированы травмы различной тяжести. Пассажиры автобуса к врачам пока не обращались.

ИСТОЧНИК KP.RU