Победителями олимпиады "Умницы и умники" стали два школьника из Вологодской области

14 Май 2020 2020-05-14T12:11:25+03:00

Они могут поступить в МГИМО без экзаменов

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Двое школьников из Вологодской области выиграли олимпиаду "Умницы и умники". Победителями телевизионной игры "Умницы и умники", которая транслировалась на Первом канале, а проходила в дистанционном формате, стали одиннадцатиклассница школы № 2 Великого Устюга Оксана Сергеева и выпускник школы № 8 Вологды Кирилл Пихтов.

Финал должен был проходить в апреле, но его отменили из-за коронавируса. Участники писали эссе на тему "Велик был и страшен год 1945-й...". Работы стал личшми, в числе 12 победителей ребята получили право без вступительных экзаменов поступить в МГИМО. Правда, нужно выполнить условие: необходимо набрать не меньше 75 баллов по профильному предмету - истории или обществознанию на ЕГЭ.

Региональная олимпиада "Умники и умницы Вологодчины", победители которой получают приглашение на игру на Первом канале, проводится с 2016 года.

ИСТОЧНИК KP.RU