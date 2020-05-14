Появилась информация о количестве инфицированных в Вологодской области на 14 мая

14 Май 2020 2020-05-14T11:51:18+03:00

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Появилась актуальная информация по ситуации с коронавирусом на 14 мая. Только в Вологде заболело 11 человек. На карте появился еще один район, где инфекцию выявили впервые: это Тарнога.

В моногоспитале Череповца сейчас, по данным мэра города Вадима Германова, 62 человека (в том числе, 8 - жители Череповца, 54 - жители других городов и районов Вологодской области). В тяжелом состоянии четыре человека, в том числе двое подключены к аппарату ИВЛ.

Всего на Вологодчине 361 подтверждённый случай новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 15 новых случаев: 11 – Вологда, 1 – Череповец, 2 – Кадуйский район, 1 – Тарногский район.

Итого:

144 – г. Вологда (+11),

107 – г. Череповец (+1),

25 – Вологодский район,

19 – Шекснинский район,

12 – Грязовецкий район,

13 – Великоустюгский район,

10 – Кадуйский район (+2),

5 – Кич-Городецкий район,

5 – Кирилловский район,

4 – Усть-Кубинский район,

4 – Нюксенский район,

4 – Череповецкий район,

3 – Бабушкинский район,

2 – Никольский район,

1 – Тотемский район,

1 – Устюженский район,

1 – Сокольский район,

1 – Тарногский район (+1).

Выздоровевших – 172 (+7) На госпитализации – 62 (+5) Погибших – 2 (Великоустюгский район, г. Вологда) Количество обследованных – 88231.

ИСТОЧНИК KP.RU