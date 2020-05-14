Появилась информация о количестве инфицированных в Вологодской области на 14 мая
Появилась актуальная информация по ситуации с коронавирусом на 14 мая. Только в Вологде заболело 11 человек. На карте появился еще один район, где инфекцию выявили впервые: это Тарнога.
В моногоспитале Череповца сейчас, по данным мэра города Вадима Германова, 62 человека (в том числе, 8 - жители Череповца, 54 - жители других городов и районов Вологодской области). В тяжелом состоянии четыре человека, в том числе двое подключены к аппарату ИВЛ.
Всего на Вологодчине 361 подтверждённый случай новой коронавирусной инфекции, в том числе за сутки 15 новых случаев: 11 – Вологда, 1 – Череповец, 2 – Кадуйский район, 1 – Тарногский район.
Итого:
144 – г. Вологда (+11),
107 – г. Череповец (+1),
25 – Вологодский район,
19 – Шекснинский район,
12 – Грязовецкий район,
13 – Великоустюгский район,
10 – Кадуйский район (+2),
5 – Кич-Городецкий район,
5 – Кирилловский район,
4 – Усть-Кубинский район,
4 – Нюксенский район,
4 – Череповецкий район,
3 – Бабушкинский район,
2 – Никольский район,
1 – Тотемский район,
1 – Устюженский район,
1 – Сокольский район,
1 – Тарногский район (+1).
Выздоровевших – 172 (+7) На госпитализации – 62 (+5) Погибших – 2 (Великоустюгский район, г. Вологда) Количество обследованных – 88231.
ИСТОЧНИК KP.RU