В Вологде на проспекте Победы иномарка сбила женщину на "зебере"
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В Вологде вечером 13 мая автомобиль «Киа» сбил женщину-пешехода на «зебре». На перекрестке проспекта Победы и улицы Мохова произошло ДТП: водитель иномарки сбил на «зебре» женщину.
По данным городского отдела ГИБДД, ДТП случилось около 22.30. Водитель двигался на «Киа Пиканто» по проспекту Победы со стороны улицы Клубова в сторону улицы Пролетарской.
47-летняя пострадавшая получила серьезные травмы. "Скорая" увезла женщину в лечебное учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU