В Вологде на проспекте Победы иномарка сбила женщину на "зебере"

14 Май 2020 2020-05-14T11:08:22+03:00

За мгновение до... Стоп-кадр видео baza.net

Изменить размер текста: A A

В Вологде вечером 13 мая автомобиль «Киа» сбил женщину-пешехода на «зебре». На перекрестке проспекта Победы и улицы Мохова произошло ДТП: водитель иномарки сбил на «зебре» женщину.

По данным городского отдела ГИБДД, ДТП случилось около 22.30. Водитель двигался на «Киа Пиканто» по проспекту Победы со стороны улицы Клубова в сторону улицы Пролетарской.

47-летняя пострадавшая получила серьезные травмы. "Скорая" увезла женщину в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU