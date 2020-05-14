2020-05-14T11:08:22+03:00
Происшествия

В Вологде на проспекте Победы иномарка сбила женщину на "зебере"

Иван Чухнин
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В Вологде вечером 13 мая автомобиль «Киа» сбил женщину-пешехода на «зебре». На перекрестке проспекта Победы и улицы Мохова произошло ДТП: водитель иномарки сбил на «зебре» женщину.

По данным городского отдела ГИБДД, ДТП случилось около 22.30. Водитель двигался на «Киа Пиканто» по проспекту Победы со стороны улицы Клубова в сторону улицы Пролетарской.

47-летняя пострадавшая получила серьезные травмы. "Скорая" увезла женщину в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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