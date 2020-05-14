Самый маленький коронавирусный пациент из Великого Устюга чувствует себя хорошо

14 Май 2020 2020-05-14T11:55:29+03:00

Ребенку только три месяца

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Стало известно о состоянии здоровья самого маленького вологжанина, зараженного коронавирусом. Об этом рассказал глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

Напомним, малышу три месяца. Он был признан "контактным", тест показал положительный результат. Малыша решили изолировать, естественно, вместе с мамой.

По словам Александра Кузьмина, ребенок был помещен в специальный бокс инфекционного отделения Центральной районной больницы в Великом Устюге. Заболевание у грудничка протекает без каких-либо клинических проявлений.

Однако медики круглосуточно следят за состоянием пациента. Вероятно, вирус к младенцу попал от отца, тот - подхватил инфекцию от своей сестры. Женщина со своим ребенком сейчас проходит лечение в моногоспитале Череповца.

ИСТОЧНИК KP.RU