В Вологодской области один мужчина забил другого деревянной палкой

14 Май 2020 2020-05-14T06:46:23+03:00

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В Вологодской области завершено расследование уголовного дела по факту убийства ранее судимого мужчины 1966 г.р. В совершении преступления обвиняется житель Белозерка 1954 г.р.

2 марта 2020 года в коридоре на втором этаже дома на улице Пионерской Белозерска было обнаружено тело мужчины. Специалисты определили, что местный житель скончался от открытой черепно-мозговой травмы.

Было установлено, что пострадавший до этого пил с двумя знакомыми в квартире одного из них. Один из них, неоднократно судимый местный житель 1954 г.р., был задержан. По версии следствия, из-за спиртного между гостями произошел конфликт, подозреваемый ударил потерпевшего по голове, а когда тот упал, продолжил наносить ему удары деревянной палкой.

Как сообщает региональное СУ СК, расследование дела завершено, фигуранту предъявлено окончательное обвинение. Скоро он предстанешь перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU