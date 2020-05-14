Женщину-водителя заковали в наручники, и она укусила полицейского

14 Май 2020 2020-05-14T06:34:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Женщина-водитель укусила полицейского. . Она подозревается в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Напомним, подобные преступления наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Как сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской 11 февраля 2020 года, около 3 часов ночи автопатруль на улице Конева в Вологде был остановлен автомобиль марки «Киа Спортейдж» - водителя заподозрили в пьяном вождении.

В ходе проверки документов на право управления автомобилем женщине инспектором ДПС было предложено проследовать в патрульную машину для составления административного материала. Но женщина стала вести себя агрессивно, пыталась закрыть стекло водительской двери, зажав руку полицейского, а потом начала движение на автомобиле, скрывшись от сотрудников ДПС. Они преследовали водителя, остановив ее на улице Архангельской. Там женщина стала пинаться, нанеся полицейским удары ногами. Тогда полицейские решили заковать ее в наручники. Так что женщина укусила инспектора ДПС за предплечье.

Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU