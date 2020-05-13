На Вологодчине не хватает донорской крови

13 Май 2020 2020-05-13T17:42:47+03:00

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Медики Вологодской области забили тревогу - объемы плановой заготовки донорской крови снизились из-за ограничений по коронавирусу. В последние месяцы около 300 доноров не сдали жизненно важный материал - большая часть из них студенты. Врачам приходится обзванивать доноров и организации, брать на себя дополнительную работу по привлечению внимания к данной проблеме.

Губернатор вместе с членами областного правительства сдал кровь на Вологодской областной станции переливания крови №1 и объявил о старте «донорского марафона». Собранные средства они передадут на обеспечение волонтерства для людей старшего возраста.

На данный момент есть потребность в первой и третьей группах с отрицательным резус-фактором, а также четвертой группы крови. Сдать кровь в Вологде можно по адресу: ул. Ветошкина, 55, регистратура: 8(8172) 75-05-42. Донацию проведут с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований Минздрава и Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU