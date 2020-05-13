1 526 вологжан укусили клещи с начала весны

13 Май 2020 2020-05-13T14:27:24+03:00

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В Вологодской области с марта за медицинской помощью с укусом клеща обратились 1 526 вологжан. Чаще всего страдают от насекомых жители Вологды, Череповца, Бабаевского, Великоустюгского, Кирилловского, Сокольского, Устюженского, Чагодощенского и Шекснинского районов.

По словам специалистов из Роспотребнадзора, пик активности кровососущих придется на май-июнь. На данный момент регион обрабатывается противоклещевым средством - уже обезопасили площадь в 278,87 гектара.

В лесу необходимо гулять в светлой одежде, с прикрытой головой, заправленными в сапоги брюками. Дома нужно внимательно осмотреть друг друга, животных. Клещи переносят боррелиоз и энцефалит - смертельно опасные заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU