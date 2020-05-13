Череповчанина осудят за пособие по безработице

13 Май 2020 2020-05-13T13:52:28+03:00

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В Череповце возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. 30-летний ранее судимый мужчина получал пособие по безработице, но уже через пару дней после постановки на учет он нашел официальную работу. В центр занятости по какой-то причине об этом не сообщил и продолжал получать от государства деньги.

Ущерб от действий мужчины составил более 10 тысяч рублей. Теперь ему грозит до 4 месяцев ареста. По словам полицейских, такие инциденты происходят регулярно. Многие вологжане незаконно получают ежемесячное пособие по уходу за ребенком, материнский капитал, субсидии на оплату ЖКХ и другие соцвыплаты.

ИСТОЧНИК KP.RU