2020-05-13T13:39:03+03:00
Происшествия

В Вытегре лепят снеговиков в мае

На северо-западе Вологодской области зима
Евдокия САХАРОВА
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После одного из пока самых теплых дней на Вологодчине в 2020 году в ночь с 12 на 13 мая северо-запад региона засыпало снегом. Температура упала до 0-3 градусов, шел дождь, а местами и снег.

Вытегорский район особенно отметился: там сформировался толстый снежный покров. Местные жители начали делиться шокирующими фотографиями в соцсетях, а их дети радостно лепили снеговиков. Кто-то даже предлагал покататься на лыжах... Такая непривычная для мая погода может продержаться до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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