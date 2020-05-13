В Вологде и Череповце все больше заболевших
За сутки в Вологодской области +12 новых пациентов с Covid-19
-Фото: Правительство Вологодской области
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Поступила свежая информация по зараженным коронавирусной инфекцией. По состоянию на 13 мая, за сутки прибавилось 12 вологжан с Covid-19. Больше всего из крупнейших городов. В Вологде +4 заболевших (всего 133), в Череповце +5 (всего 106), в Вологодском районе +2 (всего 25), в Шекснинском +1 (всего 19). Остальные районы без изменений за день.
Более трех десятков вологжан сегодня выписались. С начала эпидемии зафиксировано 346 носителей инфекции, 165 из них уже выздоровели, двое погибли, обследовано 84 298.
ИСТОЧНИК KP.RU