В Вологде и Череповце все больше заболевших

13 Май 2020 2020-05-13T12:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Поступила свежая информация по зараженным коронавирусной инфекцией. По состоянию на 13 мая, за сутки прибавилось 12 вологжан с Covid-19. Больше всего из крупнейших городов. В Вологде +4 заболевших (всего 133), в Череповце +5 (всего 106), в Вологодском районе +2 (всего 25), в Шекснинском +1 (всего 19). Остальные районы без изменений за день.

Более трех десятков вологжан сегодня выписались. С начала эпидемии зафиксировано 346 носителей инфекции, 165 из них уже выздоровели, двое погибли, обследовано 84 298.

ИСТОЧНИК KP.RU