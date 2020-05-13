Череповчанин выкрал с работы респираторы, чтобы подзаработать

13 Май 2020 2020-05-13T11:50:13+03:00

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В Череповце один из работников промышленной компании украл более 4 десятков респираторов. Средства защиты, включая перчатки и очки, выдавали в целях профилактики распространения коронавируса. Выносить их за территорию запрещалось.

32-летнего мужчину заметила служба безопасности предприятия. Его задержали на заправке в Индустриальном районе города металлургов. Похищенное было спрятано в багажнике. Злоумышленник признался, что продавал их по завышенной цене из-за ажиотажного спроса. Пресс-служба УМВД по Череповцу сообщила, что подозреваемому грозит до 2 лет лишения по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU