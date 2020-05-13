211 вологодских медиков, работающих с коронавирусом, получили первые доплаты

13 Май 2020 2020-05-13T08:39:19+03:00

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Медработникам, работающим с COVID19, начали доплачивать.

В Вологодской области среди получателей выплат - 246 специалистов стационаров, 327 сотрудников поликлиник, 71 работник станций скорой медицинской помощи.

В сумме выплаты врачам скорой медицинской помощи составят порядка 90 тыс. рублей; врачам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, - 40 тыс. рублей; врачам, оказывающим специализированную медицинскую помощь в стационарах, - до 130 тыс. рублей.

Средним медработникам скорой помощи - до 45 тыс. рублей; фельдшерам и медицинским сестрам по приему вызовов скорой медицинской помощи - около 10 тыс. рублей; медработникам, участвующим в оказании первичной медико-санитарной помощи, - до 45 тыс. рублей. Средние медработники стационаров получат до 75 тыс. рублей, младший медперсонал, обеспечивающий условия для оказания первичной медико-санитарной помощи, - до 10 тыс. рублей, для оказания помощи в стационарах - до 40 тыс. рублей.

«Первая часть надбавок за апрель уже поступила на зарплатные карты 211 медицинским работникам 8 мая. В общей сложности 644 работника получат надбавки за работу в особых условиях с коронавирусной инфекцией до 15 мая», - сообщил начальник департамента здравоохранения области Сергей Бутаков.

Региону выделено из федерального бюджета 116,9 млн рублей. В начале апреля на эти цели федерация направила 46 млн рублей, 23 млн рублей - областной бюджет по поручению главы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU