В Вологде ведется строительство перинатального центра
На базе областного роддома в Вологде откроют перинатальный центр. Для этого рядом с существующим зданием возводится трехэтажная пристройка. Строительство началось в прошлом году. Сейчас завершается устройство кровли, прокладка внутренних инженерных сетей, а также ведутся отделочные работы. Ведется монтаж сетей, производится кирпичная кладка стен верхних этажей и установка оконных блоков. Готовность объекта оценена в 52 процента. Сдача центра намечена на ноябрь.
Как сообщает департамент здравоохранения, младенческая смертность на Вологодчине за последние годы снизилась с 10,1 до 5,8 на 1 тысячу родившихся живыми. По этому показателю Вологодская область занимает девятое место в Северо-Западном федеральном округе.
Перинатальный центр позволит дополнительно принимать 1500 родов в год у женщин с риском развития осложнений беременности и родов.
ИСТОЧНИК KP.RU