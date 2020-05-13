2020-05-13T08:16:38+03:00
Общество

В Вологде ведется строительство перинатального центра

Он откроется уже в ноябре
Иван Чухнин
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На базе областного роддома в Вологде откроют перинатальный центр. Для этого рядом с существующим зданием возводится трехэтажная пристройка. Строительство началось в прошлом году. Сейчас завершается устройство кровли, прокладка внутренних инженерных сетей, а также ведутся отделочные работы. Ведется монтаж сетей, производится кирпичная кладка стен верхних этажей и установка оконных блоков. Готовность объекта оценена в 52 процента. Сдача центра намечена на ноябрь.

Как сообщает департамент здравоохранения, младенческая смертность на Вологодчине за последние годы снизилась с 10,1 до 5,8 на 1 тысячу родившихся живыми. По этому показателю Вологодская область занимает девятое место в Северо-Западном федеральном округе.

Перинатальный центр позволит дополнительно принимать 1500 родов в год у женщин с риском развития осложнений беременности и родов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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