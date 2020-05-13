В Вологде мужчина осужден за фейковую информацию о коронавирусе

13 Май 2020 2020-05-13T07:18:55+03:00

Изменить размер текста: A A

42-летний вологжанин опубликовал пост у себя на странице в социальной сети. Его судили.

По информации пресс-службы судов Вологодской области, мужчина написал, что в поликлинике Водников «пациентка улила весь пол кровью», по его мнению, из-за того, что она болеет коронавирусом.

В суде посчитали информацию заведомо ложной, причем, способной посеять панику. Мировой судья нашли в действиях признаки деяния по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ.

На суде вологжанин пояснил, что разместил информацию со слов своей жены. Она была в поликлинике и видела, как у одной из пациенток пошла кровь из носа и рта. Женщине оказали помощь, кабинет закрыли на обработку, а прием перенесли в другой кабинет. Со слов терапевта, у нее был коронавирус.

Но суд счел информацию фейком. За административное правонарушение мужчине назначен штраф в размере 30 000 рублей, который он еще может оспорить.

ИСТОЧНИК KP.RU