В Вологодской области начало работать большинство промпредприятий

12 Май 2020 2020-05-12T21:57:33+03:00

Но пока не выполняется одно из главных требований Роспотребнадзора

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Несмотря на устойчивый рост количества инфицированных новым коронавирусом, в Вологодской области расширен перечень компаний, которые могут работать во время пандемии. Список ОКВЭДов, получивших такое право, опубликован.

Среди приступивших к работе с 12 мая в регионе - мастерские по ремонту компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, прачечные и химчистки, а также предприятия оптовой и розничной торговли автотранспортом - автосалоны и авторынки, мотоциклами, запчастями и осуществляющие ремонт такой техники.

Открыты все предприятия промышленности, строительства, отраслей лесного и сельского хозяйства и обеспечивающие их деятельность организации. Всего на рабочие места вышли сотрудники более 80 % от общего количества организаций, около 87 процентов работников сферы малого и среднего предпринимательства.

Однако закрытыми остаются магазины с непродовольственными товарами, парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны.

Они будут открыты только по разрешению главного санитарного врача региона. Для этого эпидемиологической ситуации должна улучшиться.

Список предприятий и организаций, которые попадают под дальнейшее снятие ограничений готовят главы муниципальных образований. Муниципальные штабы уже приступили к сбору гарантийных писем о готовности строго соблюдать меры безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Как известно, федерацией установлены три параметра, после которых произойдет первый этап снятия ограничений, на котором, в частности, разрешат прогулки с детьми, торговлю на ограниченной площади, занятия спортом на открытом воздухе.

Во-первый, для этого необходимо подготовить коечный фонд - после послаблений режима ожидается рост заболеваемости. Во-вторых, должен выполняться показатель тестирования на 100 тысяч населения - этот показатель должен быть не менее 70.

В третьих, коэффициента распространения инфекции - сколько людей заразит один инфицированный до изоляции, он должен быть ниже установленного. По рекомендации Роскомнадзора, один инфицированный должен заражать в среднем не более одного человека.

На Вологодчине этот показатель не выполняется - он значительно выше. Между тем, чтобы перейти на второй этап, этот показатель должен быть 0,8, а на третий - 0, 5.

Как сообщала "Комсомольская правда"- Вологда, в праздничные дни вспышку коронаинфекции ликвидировали в центре гемодиализа. Чуть ранее на карантин закрыли детское отделение областной психиатрической больницы.

Напомним, в списке инфицированных - 334 человека, за последние сутки прирост составил 17 человек. Выздоровели 133 пациента, скончались двое.

Сегодня, после окончания майских праздников, в Вологде днем индекс самоизоляции составил 1, 4 . В череповецком моногоспитале, где проходят лечение все инфицированные, самому маленькому пациенту - 3 месяца.

Решение о послаблении режима принимает глава региона. Как заявил Олег Кувшинников, в случае ухудшения эпидситуации ужесточение может вернуться.

ИСТОЧНИК KP.RU