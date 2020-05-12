Индекс самоизоляции в Вологде рекордно снизился

12 Май 2020 2020-05-12T20:11:28+03:00

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Индекс самоизоляции в Вологде 12 мая рекордно упал до отметки 1, 4 из 5 возможных. Еще ночью он составлял 4,9 , но с началом рабочего дня продержался на низких отметках, достигнув дна около 13 часов. Во время рабочего дня на улице было очень много народа, сообщает сервис Яндекса.

Это связано, главным образом, с послаблением карантинных мер. Сегодня на работу вышли работники ряда промышленных предприятий и представители малого и среднего бизнеса. Сегодня же стало известно о вспышке коронавируса в центре гемодиализа в Вологде - на обсервацию попало 144 пациента, 26 врачей, двое пациентов находится в моногоспитале, куда привозят больных со всей области.

Между тем заболеваемость в Вологодской области растет, по признанию губернатора, быстрыми темпами. Как он заявлял при объявлении некоторых послаблений - при росте заболеваемости возможен и откат назад. в социальных сетях бытуют две главные версии о новом вирусе - конспирологическая и то, что "рано всех распустили". В регионе 334 подтвержденных случаев вируса COVID-19. За стуки объявлено о 19 новых случаях заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU