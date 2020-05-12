2020-05-12T15:49:16+03:00
Происшествия

В Вологде пропал 14-летний мальчик

Ушел из дома 10 мая, с улицы Северной
Евдокия САХАРОВА
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Саша Мамонтов, 14 летСаша Мамонтов, 14 летФото: ПСО "Ты не один"
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В областной столице пропал подросток. Алексей Мамонтов, 14 лет, вышел 10 мая из дома №12 на улице Северной и до сих пор о его местонахождении ничего не известно. Мальчик худощавый, 170 см. Русые волосы, носит челку на бок. Был одет в черную олимпийку Адидас, синюю футболку, серые спортивные штаны и сине-зеленые кроссовки. Звонить по телефону 102 - полиция, или волонтерам 8 (911) 505-68-98.

Кроме того, в Вологде найдено тело пропавшего со 2 мая 44-летнего мужчины. До сих пор не найдены пятеро рыбаков, двое из которых московские туристы - мужчины пропали 12 апреля на Белом озере Вашкинского района в шторм. 59-летний житель села Абаканово Череповецкого района ушел в лес 6 мая и пропал. В деревне Калинино пропал 31-летний мужчина в ночь с 7 на 8 мая - уехал с друзьями на рыбалку, его телефон нашли у реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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