Вологодский грудничок заболел коронавирусом

12 Май 2020 2020-05-12T15:22:39+03:00

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На Вологодчине подтвердился диагноз Covid-19 у трехмесячного малыша из Великоустюгского района. За сутки, по состоянию на полдень 12 мая в регионе зарегистрировано +17 новых случаев Covid-19 в регионе. +4 заболевших в Вологде (всего 129, 1 человек умер), +5 в Череповце (всего 101), +3 в Кадуйском районе (8), +2 в Великоустюгском (13, 1 человек умер), +1 в Череповецком (4), +1 в Шекснинском (всего 18), +1 в Кирилловском (5). Остальные районы за сутки без изменений.

Пятеро сегодня выписаны с больничного. Всего с начала эпидемии в Вологодской области заболело 334 человека, обследовано - 80805, 133 выздоровевших. 54 человека госпитализированы, пятеро из них в тяжелом состоянии, 14 детей.

Двое из Вологды (в удовлетворительном состоянии) поступили на лечение в моногоспиталь из отделения гемодиализа ООО «Бодрость». Там заболели 5 человек. Пациенты и медицинский персонал отделения помещены в обсервацию

ИСТОЧНИК KP.RU