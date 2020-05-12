В Вологде отделение гемодиализа закрыто на карантин из-за коронавируса

12 Май 2020 2020-05-12T20:51:03+03:00

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В Вологде новое ЧП: у двух пациентов и пяти сотрудников отделения гемодиализа частного медицинского учреждения ООО"Бодрость" обнаружен коронавирус.

В связи с требованиями Роспотребнадзора, заболевшие пациенты были переведены в моногоспиталь. Сотрудники отправлены на самоизоляцию. В "Бодрости" все контактные были обследованы, 144 пациента были размещены в обсерватор, который развернули в двух помещениях - на Благовещенской, в госпитале ветеранов войн, а также в одном из отдельных зданий областной больницы на Лечебной, 17. Персонал, 26 человек, размещен в гостинице "Спутник".

Как стало известно, в Череповце для госпитализированных пациентов отделения будут проводиться жизненно-необходимые процедуры: там установлены аппараты для гемодиализа.

Как уточнили в областном департаменте здравоохранения - отделение гемодиализа "Бодрость" находится на территории областной больницы на улице Лечебной в Вологде. Не нужно путать это частное медучреждение с санаторием "Бодрость", который находится на улице Возрождения. Отделение гемодиализа появилось в результате государственно-частного партнерства в 2015 году, там установлено 30 аппаратов "искусственная почка" последнего поколения.

Как сообщала "Комсомолка", под Вологдой закрыто детское отделение областной психиатрической больницы. Там заболело 6 детей, три сотрудника, 34 человека "закрыты" на обсервацию.

ИСТОЧНИК KP.RU