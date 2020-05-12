В Вологодской области еще один труп нашли в реке

12 Май 2020 2020-05-12T12:14:15+03:00

Два вологжанина приехали на праздники в деревню и избили местного жителя

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Окровавленное тело 57-летнего мужчины нашли у реки Каменка в пяти километрах от деревни Ермаково Никольского района. Местный житель пропал 9 мая. И его поиском занималась полиция. Его дом оказался открыт, на крыльце виднелась кровь.

Следователи установили подозреваемых - двух мужчин, которые приехали из Вологды и Череповца на майские праздники в деревню к родственникам.

У них с погибшим были плохие отношения. Однако подозреваемые не признавались в убийстве. Но улики появились, когда осмотрели их машину, на которой они вывезли тело к реке.

Они признались: мужчина был избит, от травм он скончался, и, чтобы скрыть следы преступления, тело вывезли и сбросили с автомобильного моста в реку.

Оба мужчины заключены под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU