Заболевшая коронавирусом в Харовском районе вологжанка отправлена в моногоспиталь

11 Май 2020 2020-05-11T18:24:43+03:00

Она приехала в деревню на праздники

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Харовский район - один из 12 в Вологодской области, где нет официально зарегистрированных инфицированных. Однако, заболевшая короновирусом там была выявлена, контактные с ней отправлены на самоизоляцию. И некоторые с нескрываемой тревогой ждут результатов тестов.

Как стало известно, инфицированная женщина приехала в одну из деревень Харовского района на праздники. Так что поэтому статистика прошла не Харовскому району, а по месту постоянного проживания женщины.

Появилась информация, что вогжанка - медик. И работает в старейшей областной психиатрической больнице, что в Кувшиново Вологодского района. Где, как мы сообщали - крупный очаг коронавируса, 14 детей и 20 сотрудников закрыты в отдельном корпусе, еще 6 детей и трое медработников в моногоспитале Череповца

"Харовчанка" госпитализирована. У нее проявились симптомы этого опасного заболевания прямо в харовской глубинке.

ИСТОЧНИК KP.RU