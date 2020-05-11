Заболевшая коронавирусом в Харовском районе вологжанка отправлена в моногоспиталь
Харовский район - один из 12 в Вологодской области, где нет официально зарегистрированных инфицированных. Однако, заболевшая короновирусом там была выявлена, контактные с ней отправлены на самоизоляцию. И некоторые с нескрываемой тревогой ждут результатов тестов.
Как стало известно, инфицированная женщина приехала в одну из деревень Харовского района на праздники. Так что поэтому статистика прошла не Харовскому району, а по месту постоянного проживания женщины.
Появилась информация, что вогжанка - медик. И работает в старейшей областной психиатрической больнице, что в Кувшиново Вологодского района. Где, как мы сообщали - крупный очаг коронавируса, 14 детей и 20 сотрудников закрыты в отдельном корпусе, еще 6 детей и трое медработников в моногоспитале Череповца
"Харовчанка" госпитализирована. У нее проявились симптомы этого опасного заболевания прямо в харовской глубинке.
ИСТОЧНИК KP.RU