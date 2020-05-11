В Череповце неизвестный сбил девушку во дворе и уехал
ЧП произошло вечером 10 мая на Рыбинской, 22
-
Изменить размер текста:
Единая дежурно-диспетчерская служба Череповца сообщила о ДТП: минувшим вечером около дома 22 на улице Рыбинской был совершен наезд на пешехода прямо во дворе. Водитель (вероятно на ВАЗ-21099) в 21:40 сбил 27-летнюю девушку и скрылся.
Пострадавшей диагностировали открытый перелом левой голени. Скорая госпитализировала череповчанку в МСЧ «Северсталь». По словам сотрудников ГИБДД, у дома 22 очень часто происходят дорожно-транспортные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU