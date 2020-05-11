В центре и на западе Вологодчины ужасно испортится погода

11 Май 2020 2020-05-11T17:36:03+03:00

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Вологодский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщил, что с 9:00 12 мая до 18:00 13 мая на Вологодчине ожидается крепкий восьмибалльный ветер, дождь, мокрый снег. Порывы 15-18 м/с могут сломать сучья деревьев, а идти против ветра будет трудно. Скорее всего заденет центральные и западные части региона. МЧС уже предупредило жителей с помощью смс-рассылки.

Вероятно возникновение ЧС из-за обрыва ЛЭП, линий связи, проблемы функционирования дорожно-коммунальных служб, множественные ДТП и заторы на федеральных трассах. Могут обрушиться ветхие конструкции, кровля домов, слабые деревья.

Единый телефон спасения 112.

ИСТОЧНИК KP.RU