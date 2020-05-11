2020-05-11T15:50:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Мэр Вологды опубликовал карту с очагами инфекции коронавируса

Инфекция проникла во все микрорайоны города
Иван Чухнин
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Фото: страница Серея Воропанова "ВКонтакте"Фото: страница Серея Воропанова "ВКонтакте"
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В Вологде продолжается рост количества заболевших. Они есть во всех микрорайонах областного центра, сообщил мэр города Сергей Воропанов и в доказательство своих слов опубликовал карту города, где красными кружками помечены дома, в которых самоизолируются или из которых были госпитализированы инфицированные.

Напомним, 125 выявленных насчитывается в Вологде на утро 11 мая. Причем 7 человек добавилось за последние сутки. Количество вирусоносителей, по мнению специалистов, больше в разы. Единственный способ не заболеть - быть на самоизоляции.

В Череповце, где вирус обнаружили раньше, 96 заболевших. Областная столица, говоря спортивным языком, наращивает разрыв. Мэр города Сергея Воропанов обратился к горожанам: «Посмотрите на карту очагов, вирус есть в каждом районе города. Среди новых заболевших вологжане, которые никуда не выезжали из города. Ежедневный маршрут дом - работа- магазин- дом. Случаи, когда в подъезде многоквартирного дома сначала один инфицированный, а потом два и более уже не редкость. Несмотря на то что, многие соблюдают рекомендации санитарного врача, в автобусах и магазинах встречаются люди без масок. До победы над короновирусом ещё далеко, расслабляться нельзя».

ИСТОЧНИК KP.RU

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