Пятеро вологжан с коронавирусом в тяжелом состоянии

11 Май 2020 2020-05-11T12:52:59+03:00

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На Вологодчине наибольшее количество зараженных коронавирусом отмечено в областной столице, Череповце и Вологодском районе. По состоянию на полдень 11 мая в области 189 больных. В моногоспитале Череповца пятеро находятся в тяжелом состоянии, двое на аппаратах ИВЛ. Из пациентов - 12 детей.

За сутки в регионе зарегистрированы 19 новых пациентов Covid-19. Семеро из них из Вологды (всего 125), пятеро - Вологодский район (всего 25), двое - Череповец (всего 96), Шекснинский район +3 (всего 17), Грязовецкий +1 (всего 12), Великоустюгский +1 (всего 11). Остальные районы без изменений.

Сегодня выписали еще 7 человек, всего выздоровели 128. Напомним, недавно была вспышка инфекции в детском отделении областной писхбольницы в поселке Кувшиново. Въезд туда теперь ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU