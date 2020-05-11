2020-05-11T08:50:32+03:00
Общество

На санитарных КПП в Вологодской области проверили почти 2000 автомобилей за сутки

Полиция ловит нарушителей режима самоизоляции и ПДД
Иван Чухнин
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На КПП, развернутых на въездах в Вологодскую область, за сутки сотрудники полиции проверили почти 2000 автомобилей. Посты контроля расположены на автодорогах, связывающих Вологодчину с другими регионами, а также организованы на въездах в Вологду и Череповец.

Главная задача КПП - не допустить ввоза в регион коронавирусной инфекции, однако выявляется масса других нарушений. На обнаруженных нарушителей режима самоизоляции на месте составляются протоколы. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области, за сутки на постах было выявлено 68 нарушений ПДД, 47 из них - в областном центре, 17 - в Череповце. Чаще всего это управление транспортными средствами без полиса ОСАГО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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