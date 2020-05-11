В Вологодской области разлившиеся реки отрезали семь населенных пунктов

11 Май 2020 2020-05-11T08:38:12+03:00

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Уровни воды в реках Вологодской области падают. Это связано с отсутствием осадков. Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, вода медленно уходит с затопленных участков.

11 придомовых участков в Вожегодском районе и низководный мост в Череповецком районе уже показались из-под воды. Однако в Вологодской области остаются затопленными 58 участков, три жилых дома, три автомобильные дороги и два моста.

В Верховажье остаются под водой 34 придомовых территории. В Усть-Кубинском районе затоплены 16 участков, в Харовском - 5, в Вожегодском - 3. Под водой также остаются мосты в Сокольском и Вытегорском районах.

Отрезанными от сообщения остаются семь населенных пунктов в Усть-Кубинском, Сокольском, Харовском и Вытегорском районах. В них проживает 292 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU