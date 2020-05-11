2020-05-11T08:24:58+03:00
Общество

В Вологде добавили автобусов на двух маршрутах

Об этом перевозчиков попросили горожане
Иван Чухнин
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В Вологде изменили расписание автобусов - добавили машин. Изменения коснулись маршрутов № 2 «Бригантина - Льнокомбинат» и № 42 «Дальняя - Екимцево». Скорректировать расписание попросили вологжане.

«Мы скорректировали маршрут «Бригантина - Льнокомбинат» по просьбам сотрудников городской больницы № 1. Теперь добавлено два времени - 09:00 и 15:00, чтобы медицинским работникам было удобнее ехать на работу и возвращаться с нее. Маршрут № 42 попросили изменить сотрудники ТЦ «РИО». Они едут на работу к 7 утра. Поэтому в расписание добавлено время 06:12», - прокомментировали в ПАТП-1.

ИСТОЧНИК KP.RU

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