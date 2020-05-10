В День Победы ЧП случилось около заводоуправления "Северстали"
Под автобус попала молодая череповчанка
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9 мая около 8:30 в Череповце, возле главного заводоуправления «Северсталь», случилось ДТП. Нам находится пешеходный переход, который не оснащен светофором.
Как сообщает городская ГИБДД, на улице Мира, возле дома №30, 56-летний водитель, управляя автобусом МАЗ, наехал на 25-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У девушки - многочисленные ссадины: кистей рук, правого локтевого сустава и правой стопы. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU