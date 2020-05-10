2020-05-10T21:10:14+03:00
Происшествия

В День Победы ЧП случилось около заводоуправления "Северстали"

Под автобус попала молодая череповчанка
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

9 мая около 8:30 в Череповце, возле главного заводоуправления «Северсталь», случилось ДТП. Нам находится пешеходный переход, который не оснащен светофором.

Как сообщает городская ГИБДД, на улице Мира, возле дома №30, 56-летний водитель, управляя автобусом МАЗ, наехал на 25-летнюю девушку. Она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. У девушки - многочисленные ссадины: кистей рук, правого локтевого сустава и правой стопы. Госпитализация пострадавшей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Череповце появится виртуальный музей Александра Башлачева
В День Победы ЧП случилось около заводоуправления "Северстали"
Череповецкие водолазы достали тело утонувшего рыбака
В моногоспитале Череповца 12 детей с коронавирусом
В Череповце открыли мемориал участникам войны
Над Вологдой пронеслись истребители
Детское отделение вологодской психиатрической больницы закрыли на карантин
В Череповце установили прозрачные остановки
Иномарка съехала с Ленинградского моста и врезалась на перекрестке в автомобиль
На КПП на въезде в Вологду налажен забор проб на коронавирус
В Вологодской области 267 случаев заражения, двое погибших
В квартире на Окружном шоссе сгорела жительница Вологды
Злоумышленник поджёг иномарку в Соколе
В Вологодской области реки выходят из берегов
Вологжанина задержали за распространение ложной информации в интернете
Yota запустила проект про самоизоляцию, который ничего не советует
Самоизоляцию на Вологодчине продлили до 1 июля