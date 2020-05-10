2020-05-10T12:26:49+03:00
Коронавирус Covid-19

В моногоспитале Череповца 12 детей с коронавирусом

Их госпитализировали из психиатрической больницы поселка Кувшиново
Евдокия САХАРОВА
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--Фото: Правительство Вологодской области
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На Вологодчине за сутки зарегистрировано 12 новых пациентов с Covid-10. Два случая из Вологды (всего 118), два из Череповца (всего 94), Вологодский район +1 (всего 18), Шекснинский район +2 (всего 14), Великоустюгский район +2 (всего 10), Кадуйский район +3 (всего 5). За все время заболели 298 человек, обследовано 74 126. Остальные районы за сутки без изменений.

11 человек выздоровело за сегодня, всего 121 вологжанин излечился с начала эпидемии. Двое погибло.

9 мая в Череповец перевели пациентов детского отделения Вологодской областной психиатрической больницы - там зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции, больны 12 детей. Всего в моногоспитале находятся 48 человек. Въезд в поселок Кувшиново ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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