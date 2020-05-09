В Череповце открыли мемориал участникам войны

9 Май 2020 2020-05-09T21:40:26+03:00

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В городе металлургов ко Дню Победы открыли мемориал "Стена памяти", посвященный фронтовикам, труженикам тыла и узникам концлагерей. На памятник нанесены 2 830 портретов участников Великой Отечественной войны. Лица складываются в известнейшую фотографию водружения знамени Победы над Рейхстагом. Мемориал спроектировали за месяц, еще 3 реализовывали. От идеи до открытия прошел год.

Глава Вологодской области заявил, что теперь именно из парка Победы будет стартовать "Бессмертный полк" с фотографиями наших отцов, дедов и прадедов. Около 40 тысяч череповчан ушли на фронт, только половина вернулись обратно.

Компания "ФосАгро" проспонсировала проект - выделила 10 миллионов рублей. Проект может расшириться - осталось много желающих запечатлеть память о героических родственниках.

ИСТОЧНИК KP.RU