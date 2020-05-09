Над Вологдой пронеслись истребители

9 Май 2020 2020-05-09T21:22:51+03:00

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В Вологде прошел воздушный парад в честь Дня Победы. Из-за сложной эпидемиологической ситуации все массовые мероприятия отменены, но вологжане все же нашли способ отметить знаменательный день. В небе областной столицы появились СУ-35 С, истребитель-бомбардировщик СУ-34, истребитель-перехватчик МиГ-31, самые большие транспортные вертолеты Ми-26, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-28.

Ветеранов поздравили в частном порядке - к ним под окна заезжали музыкальные коллективы с концертами с утра и до самого вечера. В семь часов вечера вся Россия почтила минутой молчания память погибших.

Губернатор Олег Кувшинников поздравил вологжан с праздником, возложил цветы к Вечному огню и поделился своими эмоциями. Он рассказал, что ему на душе неуютно и неспокойно. Полноценный парад проведут позже, после карантина. На данный момент соблюдение самоизоляции необходимо, чтобы сохранить здоровье в том числе и ветеранов. Сегодня в 21:50-22:00 глава предложил зажечь дома фонарики - присоединиться к всероссийской акции "Фонарики Победы".

ИСТОЧНИК KP.RU