Детское отделение вологодской психиатрической больницы закрыли на карантин

9 Май 2020 2020-05-09T16:49:25+03:00

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В Вологодской областной психиатрической больнице вспышка коронавирусной инфекции среди сотрудников и пациентов. Очаг возник в детском отделении, где лежат госпитализированные несовершеннолетние. Болезнь выявлена у 7 детей и 3 сотрудников. Все из них кроме 1 ребенка (болеет бессимптомно, лечится амбулаторно) переведены в моногоспиталь Череповца, 8 из них переносят Covid-19 в легкой форме.

Персонал отделения перемещен в отдельно стоящий корпус для проживания, оставшиеся 14 пациентов расположились в еще один отдельный корпус.

За последние сутки к 11 утра 9 мая на Вологодчине зарегистрировано +19 новых случаев Covid-19. +8 человек в Вологде, +1 Череповец, +8 Вологодский район, +1 Грязовецкий район, +1 Бабушкинский район. Всего 286 человек по области.

ИСТОЧНИК KP.RU