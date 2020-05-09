2020-05-09T11:16:26+03:00
Общество

В Череповце установили прозрачные остановки

Мэр города поделился фотографиями объекта
Евдокия САХАРОВА
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Фото со страницы мэра ЧереповцаФото со страницы мэра Череповца
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В Череповце на улице Первомайской появились новые прозрачные остановки, на которых размещены списки QR-кодов (для считывания смартфоном), которые ведут на самые необходимые муниципальные сайты. Ссылки помогут быстро сориентироваться туристам, а местным жителем предоставят информацию о жизни города. Там же можно найти форму для обращения к мэру или главе города.

Мэр Череповца заявил на своей странице в соцсети: «Кроме информационной составляющей, новые павильоны выполняют главную функцию: защищают от дождя ожидающих автобуса. До этого крытых остановок на Первомайской еще не было».

ИСТОЧНИК KP.RU

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