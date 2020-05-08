Иномарка съехала с Ленинградского моста и врезалась на перекрестке в автомобиль

8 Май 2020 2020-05-08T17:47:57+03:00

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8 мая в Вологде произошло ДТП. Автомобиль едва не покалечил прохожих. Как рассказывают очевидцы, на большой скорости автомобиль летел со стороны Ленинградского моста в сторону центра. На пересечении с улицей Кирова он полной скорости въехал в зад стоящей на светофоре машины.

От удара машину развернуло и выкинуло на тротуар. Ее водитель вышел из машины, держась за грудь - видимо, получил сильный удар рулем. Оба автомобиля получили кузовные повреждения. Прохожие немедленно вызвали скорую.

Как предполагают очевидцы, у иномарки могли отказать тормоза, сообщает группа Федерации автомобилистов -35 в Фейсбуке.

ИСТОЧНИК KP.RU