На КПП на въезде в Вологду налажен забор проб на коронавирус

8 Май 2020 2020-05-08T17:14:49+03:00

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Как сегодня, 8 мая, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, совместными усилиями был организован забор проб на КПП у въезжающих в регион на автомобилях.

Всего за минувшие сутки через КПП прошло 4562 машин. Было задержано 4 автомобиля из базы "Вирус-2.0"о ч - их владельцы пытались выехать из города, хотя были предупреждены о необходимости соблюдать самоизоляцию. Еще 95 автомобилей отправили в объезд города.

Как сообщает правительство области, с 30 апреля организовано суточное дежурство на КПП на Пошехонском шоссе, за который ответственность несет городская поликлиника №2.

"Организовано три дежурных бригады, которые работают в режиме «сутки через двое». Всего задействовано шесть человек, по два человека в смену. Сотрудники контрольно-пропускного пункта останавливают машины из других регионов, наши медсестры измеряют температуру и забирают мазки на COVID-19». - рассказала представитель поликлиники Анна Армеева.

Ежедневно здесь собирают и направляют в лабораторию 70-80 мазков. Результаты можно узнать через сутки, позвонив на горячую линию поликлиники.

Напомним, четыре лаборатории проводят тесты на COVID-19 в Вологодской области: две в Вологде, одна в Череповце и еще одна в Великом Устюге.

Лаборатории принадлежат Центру гигиены и эпидемиологии, Вологодской городской поликлинике №1, МСЧ «Северсталь» и Великоустюгской ЦРБ.

Забор мазков проводят у тех, кто вернулся из-за границы, приехал из других регионов, у медиков, у вологжан с симптомами ОРВИ. Работает КПП на железнодорожном вокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU