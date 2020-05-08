В Вологодской области 267 случаев заражения, двое погибших

8 Май 2020 2020-05-08T12:59:00+03:00

Только в Вологде за сутки прибавилось 8 инфицированных

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В Вологодской области на 8 мая насчитывается 267 случаев заражения COVID-19, двое погибших. Об этом сообщает МЧС области в СМС-рассылке.

За сутки в регионе зафиксировано 14 случаев коронаинфекции. В том числе 8 - в Вологде, 3 - в Череповце, по одному - в районах: Шекснинском, Кич-Городецком и Нюксенском.

Госпитализировано 34 человека. Как сообщалось, 5 и 6 мая в госпитале умерли 67-летняя женщина и 25-летний молодой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU