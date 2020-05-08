2020-05-08T12:29:07+03:00
Происшествия

В квартире на Окружном шоссе сгорела жительница Вологды

Врачи не смогли ее спасти
Иван Чухнин
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7 мая вечером, около 19:07, пожарные Вологды выезжали на ЧП. В 13-этажном доме на Окружное шоссе, 24 а, горение было однокомнатной квартире на 3 этаже. Жилье принадлежало женщине, 1964 года рождения.

Как сообщает пресс-служба МЧС, тушение не производилось. На месте была найдена хозяйка - у нее термические ожоги 2-4 степени, было обожжено 80% тела.Она была госпитализирована. Но в 20:30 она скончалась в травмоцентре на Пошехонское шоссе.

На место выезжали 11 единиц техники, 34 человек.личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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