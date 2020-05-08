В Вологодской области реки выходят из берегов
Как сообщило областное Управление МЧС, в регионе подтоплены 71 придомовой участок. Причина - повышения уровней воды в реках из-за сильных дождей, а на севере региона - и из-за таяния снегов в лесах.
Так, в Верховажском районе подтоплено 49 придомовых участков. Там устраивается дамба - на улице Первомайской уложено 55 мешков с песоком и гравием. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Люди остаются дома.
В поселке Сосновка Вологодского района подтопило семь придомовых участков.
В Сямженском районе размыт участок дороги, и отрезанным остался поселок Согорки с населением 55 человек. В Сямже на улице Молодежной подтопило подвал жилого дома. Жильцы дома эвакуированы.
В Тарногском районе размыло участок дороги к поселку Конторка, в двух населенных пунктах оказались отрезаны 50 местных жителей.
В Харовском районе размыло два участка дорог местного значения через реки Уфтюгу и Кизьму. Отрезаны три населенных пункта, где живут 406 человек. В Харовске подтоплены улицы, вода зашла на участки 15 домов, в них проживают 26 человек.
По данным МЧС размыты пять автомобильных дорог местного значения, затоплены и два низководных моста в двух районах.
ИСТОЧНИК KP.RU