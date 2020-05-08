2020-05-08T11:54:23+03:00
Происшествия

В Вологодской области реки выходят из берегов

Иван Чухнин
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Как сообщило областное Управление МЧС, в регионе подтоплены 71 придомовой участок. Причина - повышения уровней воды в реках из-за сильных дождей, а на севере региона - и из-за таяния снегов в лесах.

Так, в Верховажском районе подтоплено 49 придомовых участков. Там устраивается дамба - на улице Первомайской уложено 55 мешков с песоком и гравием. В районе ввели режим чрезвычайной ситуации. Люди остаются дома.

В поселке Сосновка Вологодского района подтопило семь придомовых участков.

В Сямженском районе размыт участок дороги, и отрезанным остался поселок Согорки с населением 55 человек. В Сямже на улице Молодежной подтопило подвал жилого дома. Жильцы дома эвакуированы.

В Тарногском районе размыло участок дороги к поселку Конторка, в двух населенных пунктах оказались отрезаны 50 местных жителей.

В Харовском районе размыло два участка дорог местного значения через реки Уфтюгу и Кизьму. Отрезаны три населенных пункта, где живут 406 человек. В Харовске подтоплены улицы, вода зашла на участки 15 домов, в них проживают 26 человек.

По данным МЧС размыты пять автомобильных дорог местного значения, затоплены и два низководных моста в двух районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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