Вологжанина задержали за распространение ложной информации в интернете

8 Май 2020 2020-05-08T00:25:59+03:00

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Житель Вологодской области, 1969 года рождения, обвиняется в распространении в соцсетях заведомо ложной информации. Он рассказывал об этапировании УФСИН России по Вологодской области больных коронавирусом вместе со здоровыми людьми.

По этому факту возбуждено уголовное дело. По версии следствия, публикации проходили до 19 апреля. При этом по состоянию на 23 апреля 2020 года среди подозреваемых, осужденных, обвиняемых, а также сотрудников УФСИН не выявлено ни одного случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией. Поэтому следствием установлено, что распространяемая информация была заведомо ложной.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.1 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

В его квартире проведен обыск, в ходе которого изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику.

Как сообщают СМИ, речь идет о руководителе регионального отделения движения «За права человека» Григории Винтере.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU