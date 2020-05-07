В Вологодской области выдано 4400 электронных пропусков для въезда из других областей

7 Май 2020 2020-05-07T18:05:04+03:00

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Въехать из соседних регионов в Вологодскую область можно только по электронным пропускам. Решение было принято еще 27 апреля. Именно электронные пропуска проверяют на КПП, развернутых в регионе.

Как сообщил председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов, на сегодняшний день выдано порядка 4400 пропусков. Отказано в получении 1808 заявителям. Причины отказа - указание недостоверных или неполных данных.

Уважительные причины, по которым можно въехать в регион, крайне ограничены. Поэтому многие идут на лукавство: многие указали, что едут к родственникам, именно при проверке такой версии многим было отказано. Еще "гости" пытаются свалить приезд на производственную необходимость, но не утруждают себя подтверждением документами. При проверке таким также отказывают .

Как пояснил Антон Кольцов, почти половина приезжающих едет именно к близким родственникам, треть имеет недвижимость на территории региона.

Всех больше приезжих в Вологде, Череповце , а также западных районах. Гостеприимны Бабаевский, Кадуйский, Устюженский, Чагодощенский, Череповецкий районы.

Все приезжие внесены в единую электронную базу «Вирус — 2.0», сначала в нее заносились все данные по приезжающим из-за рубежа вологжанам. Сейчас в реестр добавляются данные о приезжающих из других регионов. Все прибывшие обязаны уйти на самоизоляцию на две недели.

ИСТОЧНИК KP.RU