В Вологодской области будут организованы общественные работы для безработных

7 Май 2020 2020-05-07T17:02:47+03:00

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На Вологодчине наблюдается резкий рост безработных. С начала апреля рост составил 2 раза. Всего на биржах труда области зарегистрировано более 14 тысяч безработных. Регистрация и постановка на учет происходит в том числе и в онлайн-режиме . Многие безработные, а это самозанятые, индивидуальные предприниматели, ранее неработавшие, получают минимальное пособие - не более 1,5 тысяч рублей в месяц. Чтобы решить этот вопрос, поставлена задача организовать общественные работы. Как заявил губернатор, рабочие места появятся уже с 25 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU