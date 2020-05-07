В Вологде 8 мая завершится отопительный сезон

7 Май 2020 2020-05-07T14:36:55+03:00

Социальные учреждения будут отключать по просьбе руководства

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По сообщению администрации города Вологды, с 8 мая завершится отопительный сезон. Соответствующее постановление подписано.

При этом в социальных учреждениях Вологды отключать тепло будут по согласованию с руководством.

В планах - ремонты котельных и теплосетей. Часть участков теплосетей вошли в федеральные программы «Комфортная городская среда» или «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

ИСТОЧНИК KP.RU