2020-05-07T15:45:57+03:00
Происшествия

Тело погибшего 7-летнего мальчика нашли в реке Вологде

Поиски велись с 15 марта
Иван Чухнин
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В Вологде было обнаружено тело утонувшего семилетнего мальчика. Спасатели искали его с 15 марта, но обнаружили сегодня, 7 мая, в реке Вологде, в 15 км от города, ниже по течению. На место выехали следователи-криминалисты СУ СК России по Вологодской области.

Вечером 15 марта в Вологде напротив дома № 5 на Набережной 6 Армии гуляли дети: семилетний мальчик с сестрой и братом, 10 и 4 лет. Их 28-летняя мать в тот день работала (продавцом). Ребята без всякого присмотра играли на берегу. Мяч скатился по склону к реке, Малышня выбежала на лед и провалилась. Очевидцы сумели спасти девочку, а 7-летний мальчик утонул - его унесло под ледяную корку.

Два месяца шли поисковые работы, привлекли спасателей, волонтеров, водолазов МЧС. Реку перегораживали сетями. Против матери возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

ИСТОЧНИК KP.RU

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