На Вологодчине за сутки к 7 мая выявлено 12 заболевших

7 Май 2020 2020-05-07T12:01:25+03:00

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В Вологодской области ежедневно увеличивается число пациентов с коронавирусом. За сутки прибавилось 12 человек. Еще 21 человека сегодня выписали.

Новые заболевшие SARS-COV-2 выявлены в Вологде +4 (всего 100), Череповце +1 (всего 88). Шекснинском районе +5 (всего 11), Вологодском +1 (всего 9), Кич-Городецком +1 (всего 4). По остальным районам за 24 изменений нет: Грязовецкий - 10, Великоустюгский - 8, Усть-Кубинский - 4, Кирилловский - 4, Нюксенский – 3, Череповецкий – 3, Бабушкинский - 2, Никольский - 2, Кадуйский – 2, Сокольский - 1, Тотемский – 1, Устюженский – 1.

За все время выявлено 253 заболевших, 105 из них выздоровели, двое погибли. Проведено 63 302 тестов.

На лечении в моногоспитале находится 31 пациент, из них 4 череповчанина. Госпитализированы четверо детей 4, 5, 10 ,12 лет. Четверо пациентов в тяжелом состоянии, трое из них подключены к ИВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU