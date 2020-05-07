2020-05-07T10:44:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Власти Вологды объяснили причины толкучки на вокзалах

Прибывшим необходимо заполнить анкету, сдать тест на коронавирус и смерить температуру тела
Евдокия САХАРОВА
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Многие вологжане возмущены антикарантинной толкучкой на ЖД вокзале Вологды.

Всем прибывшим в областную столицу необходимо пройти через медицинское КПП и сдать анкету (документы советуют заполнить еще в вагонах). На улице пассажиров просят соблюдать социальную дистанцию. В палатке им предстоит сдать пробы на коронавирус и смерить температуру. Такая процедура занимает около минуты, если анкета у всех заполнена заранее (из-за забывчивых граждан может возникнуть заминка). По оставленным контактам вас смогут предупредить о положительном диагнозе на коронавирус или о поездке с зараженным. Таким образом в Вологде уже было выявлено несколько больных Covid-19.

На данный момент, в каждом поезде прибывает 5-40 пассажиров, а в сумме через КПП проходит до 165 человек в сутки. На "заставе" обычно работает 1 сотрудник полиции, 2 медика, 1 волонтер. В зависимости от ситуации, количество специалистов может меняться - штат расширяют, если ожидается прибытие большого числа людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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