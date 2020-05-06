2020-05-06T17:33:29+03:00
Коронавирус Covid-19

В Вологодской области скончался от коронавируса 25-летний молодой человек

Около недели он был подключен к аппарату ИВЛ
Иван Чухнин
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Фото пресс-службы губернатора Олега КувшинниковаФото пресс-службы губернатора Олега Кувшинникова
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Как сообщает правительство Вологодской области, 6 мая днем в моногоспитале Череповца скончался пациент. Молодой мужчина был доставлен в лечебное учреждение из Вологды. У него была подтверждена коронавирусная инфекция.

25-летний мужчина поступил в моногоспиталь 29 апреля в тяжелом состоянии. У него диагностирована двухсторонняя пневмония. Вскоре он был подключен к аппарату ИВЛ.

Все это время врачи боролись за его жизнь, но состояние оставалось тяжелым, затем резко ухудшилось. Сегодня молодой человек умер.

Как стало известно, у пациента был фактор риска - повышенный индекс массы тела.

Накануне в моногоспитале погибла 67-летняя жительница Великого Устюга. Всего в регионе погибло 2 человека, инфецированных коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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