Череповецкий насильник сел на 3 года
Молодой парень заманил девушку к себе в квартиру и предложил соитие
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В Череповце осудили 24-летнего местного жителя. Суд признал, что преступник изнасиловал 32-летнюю женщину. В ноябре прошлого года он под ложным предлогом заманил ее в квартиру и предложил секс. После отказа он взял череповчанку силой.
Потерпевшая обратилась в полицию, мужчину арестовали - вину он признал. Насильнику назначили 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU