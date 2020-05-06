2020-05-06T14:43:19+03:00
Происшествия

Череповецкий насильник сел на 3 года

Молодой парень заманил девушку к себе в квартиру и предложил соитие
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце осудили 24-летнего местного жителя. Суд признал, что преступник изнасиловал 32-летнюю женщину. В ноябре прошлого года он под ложным предлогом заманил ее в квартиру и предложил секс. После отказа он взял череповчанку силой.

Потерпевшая обратилась в полицию, мужчину арестовали - вину он признал. Насильнику назначили 3 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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